Киев, 28 августа 2020, 16:11 — REGNUM Правительство Украины рассчитывает получить транш от Международного валютного фонда (МВФ) до конца 2020 года. Об этом сообщил 29 августа информационному агентству «Укринформ» источник в правительстве.
Собеседник агентства рассказал, что правительство еженедельно связывается с МВФ.
Как сообщало, ранее глава совета Национального банка Украины Богдан Данилишин назвал выполнение Украиной договорённостей перед МВФ «малореалистичным», не исключив, что Украина всё же может получить второй транш в декабре 2020 года.
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