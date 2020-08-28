Киев, , 16:11 — REGNUM Правительство Украины рассчитывает получить транш от Международного валютного фонда (МВФ) до конца 2020 года. Об этом сообщил 29 августа информационному агентству «Укринформ» источник в правительстве.

«Ожидаем второй транш до конца этого года», — заявил он.

Собеседник агентства рассказал, что правительство еженедельно связывается с МВФ.

«Есть таблица выполнения требований международных партнёров. В частности, девять структурных маркеров, один из которых уже выполнен, остальные восемь будут выполнены согласно графику», — рассказал он.

Как сообщало, ранее глава совета Национального банка Украины Богдан Данилишин назвал выполнение Украиной договорённостей перед МВФ «малореалистичным», не исключив, что Украина всё же может получить второй транш в декабре 2020 года.

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