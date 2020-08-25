Киев, , 13:35 — REGNUM Базовый сценарий сотрудничества Украины и МВФ по программе stand-by является «малореалистичным», заявил 25 августа глава совета украинского нацбанка Богдан Данилишин.

Базовый сценарий предполагает получение Киевом двух траншей до конца 2020 года — в сентябре и декабре, однако по словам Данилишина, Украине в лучшем случае стоит рассчитывать на один транш, ближе к концу текущего года.

Он также отметил необходимость планового пересмотра программы сотрудничества с МВФ, который «должен сопровождаться пересмотром концептуальных основ сотрудничества и его фокусировки в поддержку национальных интересов Украины, а не только международных инвесторов».

«Приоритетом программы с МВФ должна быть поддержка реформ, направленных на обеспечение устойчивого экономического роста и повышения благосостояния граждан Украины», — добавил Данилишин.

ИА REGNUM напоминает, что в конце июля СМИ сообщили, что с новой кредитной программой для Украины от МВФ «происходит что-то непонятное». В частности, некоторые источники утверждают, что программа «заморожена», хотя никакой официальной информации об этом не было.

В начале июня Украина и МВФ согласовали новую программу формата stand-by сроком на 18 месяцев на $5 млрд, причем $2 млрд были выделены сразу же первым траншем. Власти Украины заявили, что для получения остальных средств никаких глобальных требований у фонда нет, речь лишь идет о ряде технических моментов в экономических реформах.