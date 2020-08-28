Душанбе, 28 августа 2020, 13:38 — REGNUM Бывший мэр Душанбе, общественный деятель Махмадсаид Убайдуллоев получил орден звезды президента Таджикистана первой степени, сообщили 28 августа в пресс-службе главы государства.
Высший государственный орден республики вручил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Награждение прошло в преддверии Дня независимости, который отмечается в республике 1 сентября.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа Эмомали Рахмон вручил государственные награды деятелям культуры, врачам, фермерам и предпринимателям.
Ранее Махмадсаид Убайдуллоев получил орден «Дусти», орден Исмоили Сомони и орден «Зарринтодж» первой степени.
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