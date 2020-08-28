Бухара, Узбекистан, 28 августа 2020, 13:20 — REGNUM Исполняющим обязанности хокима (главы) Бухарской области Узбекистана назначен Фарход Умалров, сообщили 28 августа в пресс-службе хокимията (администрации) области.
На встрече с активом региона глава администрации президента Узбекистана Зайнилобиддин Низомиддинов сказал, что кончина бывшего хокима Бухарской области Карима Камалова стала потерей для всей страны.
Глава администрации добавил, что в регионе необходимо продолжить масштабные реформы. Ранее Фарход Умаров занимал должность заместителя главы региона.
Как сообщало ИА REGNUM, Карим Камалов скончался на 66-м году жизни 22 августа. Это связано с последствиями, вызванными COVID-19.
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