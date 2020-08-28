Москва, , 13:11 — REGNUM Численность резерва сотрудников правоохранительных органов, который Россия создала по просьбе Белоруссии, составляет «достаточно разумное количество». Об этом 28 августа сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По словам официального представителя Кремля, данный резерв состоит из частей, которые при крайней необходимости могут пресечь экстремистские действия на белорусской территории. При этом Песков не стал отвечать на вопрос, представители каких именно силовых структур входят в состав резерва.

«Я ничего не могу сказать про вооружение, их достаточно разумное количество», — заявил он.

При этом Песков подчеркнул, что президент России Владимир Путин исходит из того, что данный резерв силовиков для Минска не будет задействован и что в Белоруссии не будет негативного развития ситуации.