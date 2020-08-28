Токио, , 08:11 — REGNUM Японские СМИ отметили демонстрацию оружия на острове Кунашир, одном из четырёх островов Курильской гряды, на которые претендует Япония. Выставка оружия на острове является частью форума «Армия-2020», проходящего с 23 по 29 августа в России.

Среди экспонатов был представлен береговой ракетный комплекс «Бал», установленный на острове 4 года назад и впервые показанный публике. Сообщается, что эти ракеты имеют дальность стрельбы около 130 километров.

Кроме того, в ходе выставки были продемонстрированы российские танки и реактивные системы залпового огня, постоянно находящиеся на островах.

«Россия рассматривает острова как ключевые точки своей военной стратегии и наращивает там военную технику, включая ракеты и истребители», — информирует японский телеканал NHK. СМИ Японии ещё раз подчеркнули позицию Токио относительно Курильских островов.

История вопроса

Япония претендует на четыре острова в южной части Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи), ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция России состоит в том, что южные Курилы вошли в состав СССР (государством-продолжателем которого стала Россия) по итогам Второй мировой войны и что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.