Подгорица, , 22:07 — REGNUM Во многих городах Черногории в преддверии выборов 30 августа проходят различные шествия и автопробеги.

Черногория Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Самые многочисленные — это шествия прихожан Сербской православной церкви и оппозиции против закона о свободе вероисповедания. Они проходят как в форме автопробегов, так и полноценных шествий (литий) со знаменами и хоругвями. Главные лозунги протестующих — «Не отдадим святыни», «Черногория восстала», а также обидные высказывания в адрес президента Черногории Мило Джукановича.

27 августа литии прошли в Баре, Андриевице, Бело-Поле, Херцег-Нови и других городах. В городе Беране люди пронесли по улицам 120-метровый сербский триколор.

В противовес литиям сторонники правящей партии устраивают автопробеги с черногорскими флагами.