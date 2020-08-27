Палермо, Италия, , 21:42 — REGNUM Правительство Италии в четверг, 27 августа, отменило решение властей Сицилии о закрытии центров по приему мигрантов.

В правительстве полагают, что губернатор Нелло Музумечи не вправе был принимать такое решение, поскольку миграционная политика входит в зону ответственности центральной власти. Губернатор, в свою очередь, настаивает на том, что он имеет право принимать меры для соблюдения санитарной безопасности в регионе — в том числе такие.

Правые оппозиционные политики, включая главу «Лиги» Маттео Сальвини, выступили с поддержкой действий властей Сицилии и раскритиковали правительство, которое, по их словам, больше заботится об удобстве мигрантов, чем о социальных и санитарных проблемах жителей Италии.

После выхода «Лиги» из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз. Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом новое правительство либералов и популистов выполняет задание Брюсселя — в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома».

В настоящий момент ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, но не соблюдают обязательный карантин, что вызывает опасения повторной вспышки эпидемии в Италии. Местные жители и представители местной власти высказывают недовольство ежедневными новыми высадками (и все более частыми побегами мигрантов из центров по их приему), и в правительстве страны заговорили о необходимости ограничивать миграцию, по крайней мере, на время эпидемии.