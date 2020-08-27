Москва, , 18:50 — REGNUM Глава МИД РФ Сергей Лавров и его белорусский коллега Владимир Макей провели телефонные переговоры, сообщает 27 августа пресс-служба МИД России.

Лавров и Макей высказались за необходимость скорейшей стабилизации в Белоруссии в рамках Конституции страны, а также подтвердили недопустимость попыток внешнего вмешательства во внутренние дела.

«Министры подчеркнули необходимость скорейшей нормализации обстановки через национальный диалог при соблюдении норм Конституции и уважении правопорядка в Республике», — указано в сообщении на официальном сайте МИД РФ.

Кроме того, указано на «недопустимость внешнего вмешательства во внутриполитические процессы, попыток дестабилизации ситуации и навязывания извне односторонних посреднических услуг».

«С российской стороны было заявлено о неизменной союзнической поддержке братского белорусского народа», — подчеркивает МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста и беспорядки, организованные «оппозицией» после оглашения итогов выборов президента.

«Оппозиция» называет итоги выборов сфальсифицированными, но при этом отказывается от повторного пересчета голосов. При поддержке ряда стран Запада «оппозиция» требует передачи власти.

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