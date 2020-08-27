Варшава, 27 августа 2020, 17:47 — REGNUM Премьер-министр Польши обвинил российского президента Владимира Путина в посягательстве на Белоруссию «под ложным предлогом «восстановления контроля», написал 27 августа премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Twitter.
https://twitter.com/MorawieckiM/status/1298973502482063360
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 августа Путин заявил, что «в рамках договора о Союзном государстве и в рамках договора о коллективной безопасности (ОДКБ)» Россия готова оказать помощь Белоруссии «в защите суверенитета, внешних границ, и защиты стабильности».
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