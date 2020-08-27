Тбилиси, , 16:07 — REGNUM Власти Грузии должны пересмотреть подход в отношении к жителям Абхазии и Южной Осетии и начать политику примирения. Это видеообращение вице-спикер парламента Грузии и генеральный секретарь оппозиционной партии «Альянс Патриотов» Ирма Инашвили разметила на своей странице в Facebook.

Как сказала Инашвили, опрос 1,2 млн жителей Грузии показал, что более 70% поддерживают диалог с соседними республиками при участии России.

«Мы считаем, что восстановление разрушенных мостов и примирение возможно лишь в формате прямого диалога Тбилиси — Сухум — Цхинвал — Москва», — сказала секретарь «Альянса патриотов».

По её мнению, данный формат переговоров будет способствовать сближению соседних народов.

Инашвили также подтвердила информацию о своем визите в Абхазию 18 августа. Она отметила, что поездка была частной и не имела политических целей.

Стоит отметить, что в Илорском храме, для которого Инашвили отвозила икону, отказались ее принимать.

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