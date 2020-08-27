Нур-Султан, , 14:39 — REGNUM Объем теневой экономики Казахстана превышает 20% от валового внутреннего продукта (ВВП), сообщили 27 августа в пресс-службе президента республики.

Под председательством государственного секретаря Казахстана Крымбека Кушербаева прошло заседание комиссии при президенте республики по противодействию коррупции.

Участники совещания отметили, что в Казахстане принимается ряд мер по снижению коррупции, в том числе план мероприятий по противодействию теневой экономики на 2019−2021 годы.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2020 года количество коррупционных преступлений в Казахстане увеличилось на 76%.

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