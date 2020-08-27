Джакарта, , 14:20 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подтвердила, что дипломатия суверенитета является одним из приоритетов внешней политики страны, сообщает внешнеполитическое ведомство Индонезии.

Глава МИД Индонезии объявила о двух важных моментах, связанных с усилиями правительства страны по завершению определения морских границ.

Индонезия провела более 90 переговоров с 9 дружественными странами, а именно с Индией, Таиландом, Малайзией, Сингапуром, Вьетнамом, Филиппинами, Палау, Восточным Тимором и Австралией об определении границ.

Кроме того, достигнута договоренность по двум предложениям, касающимся определения морских границ между Индонезией и Малайзией.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия предпринимает шаги для привлечения инвестиций японских транснациональных компаний в страну.

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