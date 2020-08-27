Казань, , 13:26 — REGNUM Всероссийский центр изучения общественного мнения в восьми регионах, где осенью предстоит выбрать глав, провел опрос среди избирателей.

В Татарии из числа кандидатов на пост главы республики лидирует действующий руководитель региона. Свою готовность проголосовать за Рустама Минниханова выразили 70% граждан республики, которые планируют пойти на выборы. Затруднились ответить 15% опрошенных, за Альфреда Валиева — 4%, за Владимира Сурчилова и Альмира Михеева — по 3%, за Олега Коробченко — 2%. При этом 1% от числа участников опроса не собираются приходить на выборы.

Уточняется, что в опросе приняли участие 1,6 тыс. жителей республики в возрасте от 18 лет.

ИА REGNUM напоминает, что выборы главы Татарии пройдут с 11 по 13 сентября 2020 года. Кроме Минниханова, кандидатов на эту должность еще четыре человека — координатор местного отделения ЛДПР Владимир Сурчилов, кандидат от регионального отделения партии «Коммунисты России» Альфред Валиев, председатель реготделения «Справедливой России» Альмир Михеев, председатель регионального отделения «Партии Роста» Олег Коробченко.

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