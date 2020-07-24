Казань, , 11:54 — REGNUM Центризбирком Татарии зарегистрировал Рустама Минниханова кандидатом на должность главы республики для предстоящих выборов в сентябре текущего года.

Секретарь регионального ЦИКа Надежда Борисова рассказала, что действующий глава РТ представил в свою поддержку 406 подписей, в том числе 100 — от депутатов в городских округах и районах. Решение избирательной комиссией принято единогласно.

Рустам Минниханов руководит регионом с 2010 года. Глава РТ выдвинут кандидатом на пост от партии «Единая Россия». Кроме него, кандидатов на эту должность еще четыре человека — координатор местного отделения ЛДПР Владимир Сурчилов, кандидат от регионального отделения партии «Коммунисты России» Альфред Валиев, председатель реготделения «Справедливой России» Альмир Михеев, председатель регионального отделения «Партии Роста» Олег Коробченко.

ИА REGNUM ранее сообщало, в ЦИК РТ в четверг, 23 июля, поступили документы для регистрации на пост главы Татарии от кандидата «Партии роста», депутата Госсовета РТ, гендиректора группы компаний «Кориб» Олега Коробченко, в поддержку которого свои подписи поставили 406 депутатов.

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