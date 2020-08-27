Кигали, , 13:21 — REGNUM В Руанде выдали международный ордер на арест бывшего высокопоставленного руандийского военного чиновника Алоиса Нтивирагабо, который находится под следствием во Франции за его предполагаемую роль в геноциде, произошедшем в Руанде в 1994 году. Об этом передает ВВС Great Lakes.

Расследование в отношении Нтивирагабо было инициировано после того, как репортеры французского издания Mediapart обнаружили его в городе Орлеан.

Международный уголовный трибунал по Руанде определил его одним из организаторов геноцида.

Ни Международный уголовный трибунал по Руанде, ни Интерпол, ни Франция, ни Руанда не предпринимали активных действий по его розыску, поскольку несколько лет назад они отказались от ордеров на арест.

О местонахождении Нтивирагабо стало известно всего через два месяца после того, как на окраине Парижа был арестован еще один подозреваемый в организации геноцида, Фелисьен Кабуга.

Читайте развитие сюжета: Свергнутый военными президент Мали отпущен на свободу