Сеул, , 10:09 — REGNUM Главы МИД Южной Кореи и Нигерии провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом и в сфере морской безопасности. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: стабилизация или «вторая волна»? — все новости»

По их словам, в рамках телефонного разговора, который состоялся 26 августа, министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва отметила, что активность пиратов в водах Западной Африки возросла, призвав власти Нигерии принять меры по укреплению морской безопасности.

Между тем южнокорейский дипломат также выразила благодарность за помощь в освобождении и возвращении граждан Южной Кореи, ранее похищенных у берегов Бенина.

Читайте также: Похищенные у берегов Бенина моряки из Южной Кореи освобождены

В свою очередь, глава МИД Нигерии Джефри Онеяма высоко оценил усилия правительства Южной Кореи по укреплению безопасности в Африке, подчеркнув необходимость многостороннего сотрудничества с соседними странами. Он также поблагодарил южнокорейскую сторону за оказание помощи в борьбе с коронавирусом.

Напомним, что в текущем году Южная Корея оказала Нигерии гуманитарную помощь в размере $800 тыс.