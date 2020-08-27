Нью-Дели, , 07:40 — REGNUM Индия на фоне обострения отношений с Китаем ускоряет строительство стратегической дороги Дарча — Ладакх, имеющей важное значение для переброски при необходимости войск и тяжёлого вооружения на пограничные базы в Ладакхе и Каргиле. Об этом со ссылкой на источники в правительстве 27 августа сообщает NDTV.

Отмечается, что строительство трассы протяжённостью почти 290 километров будет проводиться максимально быстро и должно быть завершено до окончания 2022 года. В настоящее время на этой горной территории Индии функционируют только две дороги: Лех — Манали и Лех — Сринагар.

По данным источников, Индия также планирует форсировать реализацию ряда других дорожных проектов, важных для перемещения войск в пограничных горных регионах.

Как сообщало ИА REGNUM, Индия и Китай возобновили наращивание вооружённых сил на линии фактического контроля на границе двух стран. Отмечается, что 35 тысяч военнослужащих индийской армии были размещены вдоль границы в Гималаях, а Народно-освободительная армия Китая активизировала строительство военной инфраструктуры в спорном регионе Ладакх.

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