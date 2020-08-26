Москва, , 21:50 — REGNUM Заявления Запада о возможных санкциях против России из-за болезни блогера Алексея Навального сделаны в рамках информационной войны с Россией, в которой годится любой повод для нападок.

Здание МИД России Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в программе «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Захарова "Нужен либо повод, либо этот повод будет создан, если его нет. Мы к этому привыкли и относимся без удивления».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Захарова заявила, что без доказательств в пользу версии, согласно которой Навальный был отравлен, санкции за это «отравление» — просто неприличный выпад.

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