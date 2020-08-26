Гонконг, Китай, , 08:05 — REGNUM Ситуация на финансовом рынке Гонконга улучшилась после введения Соединёнными Штатами санкций — в первом полугодии 2020 года в этот административный район КНР поступило на 29% больше инвестиций, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом 26 августа пишет газета South China Morning Post.

Отмечается, что общий объём капитала, который удалось привлечь 64 компаниям, составил 92,8 млрд гонконгских долларов ($12 млрд).

«Слухи об оттоке капитала совершенно безосновательны, — объяснил председатель Гонконгской ассоциации участников рынка ценных бумаг Гордон Цуй. — Рынок наводнен деньгами международных инвесторов, а они вкладывают средства на те рынки, где видят возможность извлечь прибыль».

Отмечается также, что рост показателя вывел местную биржу на второе место в мире по объему IPO — первичному публичному предложений компаний.

Напомним, власти США ввели ряд санкционных мер, направленных против Китая и его специального административного района, после принятия 30 июня парламентом КНР закона о национальной безопасности в Гонконге. Позже американский президент Дональд Трамп заявлял, что предпринятые меры значительно снизят деловую активность в Гонконге, а фондовая биржа «более не будет успешной».

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