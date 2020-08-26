Новосибирск, , 06:37 — REGNUM В новосибирском министерстве природных ресурсов и экологии прокомментировали ситуацию с очередями при получении разрешений на охоту. В ведомстве уточнили, что это связано с изменением сроков начала охотничьего сезона.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сезон охоты на водоплавающую и боровую дичь в Новосибирской области начнётся на неделю раньше запланированного — с 29 августа.

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«Для снятия напряжённости при получении разрешений на охоту с целью увеличения количества принимаемых заявлений, выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов и снижения очереди министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области приняты следующие меры: на приёме заявлений по адресу: г. Новосибирск, ул. Жуковского, 100 организованы дополнительные рабочие места по оказанию государственных услуг в сфере использования объектов животного мира (при подаче заявлений лично либо уполномоченным представителем). В результате проведенных мероприятий удалось сократить очередь заявителей в два раза», — пишут «Вести Новосибирск» со ссылкой на министерство.