Киев, 18 августа 2020, 15:25 — REGNUM Правительства Украины и Израиля отказались от идеи официального запрета на посещение ортодоксальными иудеями украинского города Умань. Об этом сказано в совместном заявлении, опубликованном 18 августа на сайте правительства Украины.
Правительства двух стран ограничились призывом к хасидам не ехать на Украину в связи с пандемией коронавируса.
Тем, кто всё же решил ехать в Умань, напомнили о соблюдении карантинных мер.
Напомним, ежегодно в Умань на могилу религиозного деятеля хасидизма цадика Нахмана съезжается до 40 тыс. ортодоксальных иудеев.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Украины якобы запретило хасидам посещать Умань из-за пандемии коронавируса.
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