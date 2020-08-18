Киев, , 15:25 — REGNUM Правительства Украины и Израиля отказались от идеи официального запрета на посещение ортодоксальными иудеями украинского города Умань. Об этом сказано в совместном заявлении, опубликованном 18 августа на сайте правительства Украины.

Правительства двух стран ограничились призывом к хасидам не ехать на Украину в связи с пандемией коронавируса.

«Настоятельно призываем всех паломников, которые планируют принять участие в нынешних праздничных мероприятиях по случаю Рош-ха-Шана (еврейского Нового года — ИА REGNUM) на Украине, воздержаться от посещения города Умань из-за угрожающей эпидемической ситуации», — сказано в документе.

Тем, кто всё же решил ехать в Умань, напомнили о соблюдении карантинных мер.

Напомним, ежегодно в Умань на могилу религиозного деятеля хасидизма цадика Нахмана съезжается до 40 тыс. ортодоксальных иудеев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Украины якобы запретило хасидам посещать Умань из-за пандемии коронавируса.

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