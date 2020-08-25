Сингапур, , 14:18 — REGNUM Министры иностранных дел Индонезии и Сингапура договорились о создании транспортного коридора во время пандемии, сообщает Sindonews.

На встрече, состоявшейся в Сингапуре, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди и глава МИД Сингапура Вивиан Балакришнан обсудили два вопроса, а именно проведение встреч на высоком уровне и создание транспортного коридора.

«Министры иностранных дел двух стран согласились с важностью встречи лидеров в этом году для обеспечения конкретного сотрудничества, которое будет отражать дальнейшее укрепление двусторонних отношений даже в кризисной ситуации. Оба министра согласились с тем, что вопросы, которые могут быть обсуждены на встрече лидеров, включают укрепление сотрудничества в области здравоохранения, экономики и финансов», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Уровень инвестиций Сингапура в Индонезию по-прежнему занимает первое место, а именно $4,7 млрд за первое полугодие 2020 года, что на 36,3% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В Индонезии в первом полугодии 2020 года наблюдалось положительное сальдо торгового баланса, а именно $398 млн по сравнению с $360 млн за тот же период 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия и Канада намерены поддержать малые и средние предприятия, особенно те, которые принадлежат женщинам или возглавляются ими, посредством подписания меморандума о взаимопонимании по развитию экспорта.

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