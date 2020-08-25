Москва, , 12:44 — REGNUM Законопроект, меняющий процедуру аккредитации филиалов и представительств иностранных юридических лиц, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 25 августа.

Прежде всего, предлагается сократить срок рассмотрения документов, представляемых на аккредитацию иностранных филиалов и представительств — с 25 до 15 дней.

Вводится процедура приостановления аккредитации с условием устранения нарушения и вынесением отказа в аккредитации в случае его не устранения. Сейчас, если не представлены необходимые для аккредитации документы, либо представленные документы не соответствуют утвержденным в установленном порядке формам, форматам или требованиям к их оформлению, которые чаще всего носят технический характер, то желающим получить аккредитацию выдают отказ.

Кроме того, предлагается ввести ограничения на назначение руководителем филиала или представительства иностранного юридического лица на определенный срок для физических лиц, ранее задействованных в создании и деятельности юридических лиц с признаками фиктивной деятельности. Устанавливается запрет на аккредитацию нового филиала или представительства иностранному юридическому лицу, имеющему задолженность перед бюджетной системой Российской Федерации.