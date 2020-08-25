Новосибирск, , 11:46 — REGNUM Новосибирская область отказалась от тотального дистанционного образования в школах в новом учебном году. Об этом на пленарном заседании XX съезда работников образования «Качество образования Новосибирской области: состояние, проблемы, решения» сегодня, 25 августа, сообщил губернатор Андрей Травников.

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Он отметил, что предыдущий учебный год завершился в непростых условиях из-за необходимости использования дистанционных технологий.

«Результаты, которые мы получили обнадеживают, вселяют надежду на то, что мы можем стать лидерами. Для этого есть все предпосылки. Новосибирская область максимально участвует во всех мероприятиях национальных проектов, во многих из них — в качестве пилотного региона. Очень правильно, что мы пошли по пути выравнивания качества образования в разных образовательных организациях. В этом — наш резерв по вхождению в число пяти лучших регионов страны в области образования. Мы должны идти с опережением, в том числе опережая федеральные инициативы, — сказал глава региона. — Впереди нас ждёт непростой период — мы отказались от тотального дистанционного образования, но в новом учебном году нам предстоит соблюдать дополнительные ограничительные меры. Необходимо уделить большое внимание информационной работе, взаимодействию с родителями, оперативно реагировать на возможные организационные проблемы. С учётом опыта, полученного весной, и с этой задачей мы справимся».