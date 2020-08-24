Копенгаген, , 13:10 — REGNUM Иммиграция из стран третьего мира, преимущественно из регионов, основной религией которых является ислам, оказалась для Дании крайне неблагоприятной. Об со ссылкой на заявления бывшего министра Дании по вопросам миграции и интеграции Ингер Стойберг сообщила газета Fria Tider.

«Можно быть честным и сказать: незападная и в основном иммиграция мусульман нанесла Дании гораздо больше вреда, чем принесла нам пользы», — именно с таких слов начала Стойберг свою статью, опубликованную в начале августа в датской газете BT.

Тем не менее, Стойберг отметила, что есть много иммигрантов из незападных стран, которые преуспевают в датском обществе, делают свою жизнь более состоятельной и счастливой, «но также слишком много тех, кто этого не делает». В качестве примеров несостоявшейся интеграционной политики она перечисляет такие проблемы, как эскалация и рост числа насильственных преступлений, требования особых прав со стороны прибывших беженцев, злоупотребление системой льгот и пособий, неуважение к датским властям и небезопасность на улицах городов.

Для справки: Ингер Стойберг заседает в Фолькетинге в качестве депутата от партии «Венстре» с 2001 года. В период с 2015 по 2019 годы она работала министром Дании по вопросам миграции и интеграции. За четыре года она зарекомендовала себя как жесткий политик, значительно изменивший миграционную политику Дании, чего никогда не стеснялась. Так, например, в 2017 году она испекла торт, чтобы отметить очередное ужесточение иммиграционного законодательства, за что была подвергнута жесточайшей критике.