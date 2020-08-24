Вашингтон, , 11:01 — REGNUM Выделение дополнительных $25 млрд в качестве финансирования Почтовой службы США, предназначенных для повышения уровня обработки отправлений на голосовании по почте на предстоящих в ноябре выборах президента страны, одобрили в палате представителей американского Конгресса. Трансляция внеочередного заседания велась на сайте нижней палаты Конгресса США.

В данном законопроекте содержится отмена мер по сокращению расходов Почтовой службы, в последние годы столкнувшейся с сокращением доходов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Почтовой службе предупредили власти США о том, что в процессе голосования на выборах президента посредством использования почты возможны задержки.