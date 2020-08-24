Москва, , 09:39 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков назвал мрачной сценой появление президента Белоруссии Александра Лукашенко с автоматом в руках.

Следите за развитием событий в трансляции: «Майдан надвигается: Белоруссия бастует и протестует — все новости»

«Выглядит решительно, но сцена мрачная. Надо ли было доводить до этого? Обстоятельств непреодолимой силы не было», — написал Пушков в своем телеграм-канале, добавив, что Лукашенко допустил ошибки в политике.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 23 августа, многотысячные манифестации прошли по всей Белоруссии. Митингующие требовали, чтобы Александр Лукашенко оставил власть, выпустил политзаключённых и прекратил репрессии.

Вечером 23 августа Лукашенко прилетел на вертолете в Дворец Независимости и вышел из воздушного судна в бронежилете и с автоматом в руках.