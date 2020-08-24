Ямусукро, , 08:41 — REGNUM Правительство Кот-д'Ивуара ввело запрет на проведение любых демонстраций сроком до 15 сентября. Об этом передает RFI Kiswahili со ссылкой на постановление властей.

По информации корреспондентов радиостанции, данная мера была принята после того, как страну потрясли массовые акции протеста в преддверии президентских выборов, запланированных на октябрь 2020 года. Протестующие выступали против выдвижения действующего 78-летнего президента страны Алассана Уаттары на третий срок.

Абиджан настаивает на том, что временный запрет на демонстрации необходим для предотвращения беспорядков в стране.

Как передавало ИА REGNUM, в ходе акций протеста, прошедших в Кот-д'Ивуаре двумя неделями ранее, погибли по меньшей мере три человека.

Напомним, что ранее президент Уаттара исключал возможность переизбрания. Однако он принял другое решение после того, как его возможный преемник премьер-министрАмаду Гон Кулибали, выдвинутый правящей партией, неожиданно скончался от сердечного приступа в прошлом месяце.

Читайте ранее в этом сюжете: В ходе акций протеста в Кот-д’Ивуаре погибли три человека