Баку, , 12:04 — REGNUM Бывший депутат парламента Азербайджана Ильхам Алиев и его сват Ровшан Мустафаев арестованы на пятнадцать суток за то, что в нарушение карантина устроили празднование бракосочетания детей, сообщает 22 августа Sputnik Азербайджан.

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Решение об аресте Ильхама Алиева, организовавшего свадьбу дочери в период карантина по коронавирусу и таким образом нарушившего статью 211.1 Кодекса об административных проступках («Нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов») вынес суд Абшеронского района.

Отметим, празднование свадьбы дочери бывшего депутата парламента Азербайджана Ильхама Алиева с сыном Ровшана Мустафаева состоялось 18 августа в загородном доме в поселке Новханы (Абшеронский район).

Уточняется, что невеста также является внучкой экс-главы Администрации президента, президента Национальной академии наук Азербайджана Рамиза Мехтиева.

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Напомним, что карантинный режим в Азербайджане действует до 00:00 31 августа. В зоне строгого карантина запрещено проведение массовых мероприятий с участием более пяти, а в остальных районах и городах — с участием более десяти человек. Строгий карантин действует в Баку, Джалилабаде, Гяндже, Масаллы, Мингечевире, Сумгайыте, Евлахе, а также в Абшеронском, Бардинском, Геранбойском, Гёйгёльском, Хачмазском и Сальянском районах.