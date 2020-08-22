Минск, , 13:17 — REGNUM В Белоруссии события развиваются по плану цветной революции с «возбуждением внутриполитической ситуации в стране», заявил 22 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения военного полигона под Гродно, сообщает БелТА.

Протестующие на площади Независимости около Дома правительства в Минске © ИА REGUM

«Оригинальность и особенность ситуации состоит в том, что подключен внешний фактор, что бывает не всегда», — добавил Лукашенко.

По словам белорусского лидера, обычно «они» раскручивают ситуацию внутри страны и «свергают действующую власть». По мнению белорусского лидера «внешний фактор» был подключен, поскольку «власть на месте», она жестко сопротивляется и контролирует ситуацию.

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Лукашенко пояснил, что цель оппонентов — рассредоточить силы военных и правоохранителей республики, отвлечь их от ситуации внутри страны и «напрячь» на внешней границе. Он также добавил, что параллельно активизируются протестные настроения и бандитизм в обществе.

«Вы видите, что они уже тащат сюда «альтернативного президента», делают это всерьез, поскольку сыплются заявления западных государств о финансировании, поддержке » , — отметил белорусский лидер .

По словам Лукашенко военная поддержка стран Запада «налицо» и выражается она в передвижении войск НАТО к границам.

» Они все двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента. Он обращается к западным государствам, в данном случае НАТО, с целью защиты населения. Они вводят войска — и на Беларуси можно поставить крест», — пояснил Лукашенко .

Лукашенко квалифицировал действия и соответствующие заявления западных стран в качестве вмешательства в дела Белоруссии, добавив, что речь идет о «финансировании, вытаскивании нас на переговоры» с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Президент Белоруссии поручил министру обороны Белоруссии Виктору Хренину и командующему Западным оперативным командованием предпринять усилия для защиты прежде всего «западной жемчужины» Белоруссии с центром в Гродно »с принятием самых жестких мер по защите территориальной целостности» Белоруссии.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для окончательного урегулирования ситуации в Белоруссии, связанной с протестами после выборов президента, потребуется еще несколько дней.

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