Скопье, , 07:56 — REGNUM Депутат парламента Северной Македонии от партии Левица (мак. «Левая») Димитар Апасиев 21 августа призвал заменить флаги НАТО и ЕС перед зданием парламента на флаг США, указывая тем самым на несамостоятельность политики этого государства.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Апасиев также в уничижительном тоне отозвался о бывшем главе МИД Северной Македонии Николе Димитрове, назвав его «Николче». За это депутат получил замечание от вновь избранного спикера парламента Талята Джафери.

После этого Апасиев вступил в перепалку и с Джафери, выступив с достаточно спорным утверждением о том, что якобы лишь один раз в истории кто-то смог из герильи (партизанская война) попасть в правительство. По всей видимости, Апасиев пытался уколоть этнического албанца Джафери, напомнив о том, что его партия Демократический союз за интеграцию была сформирована на основе албанской Армии национального освобождения в 2001 году, угрожавшей силой добиться расширения прав албанцев в Македонии. В соответствии с Охридским соглашением армия была расформирована, а албанскому языку был предоставлен статус официального. Основатель и глава Армии национального освобождения Али Ахмети и поныне возглавляет Демократический союз за интеграцию, входящий в состав правящей коалиции.

На выборах 2020 года Левица получила два места в парламенте.

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