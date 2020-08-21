Вашингтон, , 21:13 — REGNUM Сумма в размере $18,3 млн выделена Соединёнными Штатами Украине в виде гуманитарной помощи в связи с COVID-19, сообщили 21 августа в пресс-службе Госдепа.

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Деньги, как отмечается, выделяются на улучшение возможности украинских больниц бороться с дальнейшим распространением коронавируса и на то, чтобы смягчить социально-экономические последствия — «в том числе для затронутых конфликтом жителей на востоке Украины».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 августа из США на Украину была передана партия средств индивидуальной защиты от COVID-19.

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