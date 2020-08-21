Скопье, , 13:34 — REGNUM Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче 20 августа заявил, что государство выделит средства из бюджета, чтобы обеспечить бесплатное вакцинирование граждан против коронавируса.

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В интервью для македонского издания Sloboden Peçat политик рассказал о двух возможных механизмах закупок вакцины: через ВОЗ — Kovaks ‑ и через Польшу, которые позволят стране обеспечить необходимое количество ампул.

Механизм Kovaks предполагает пропорциональное распределение вакцин между странами по мере поступления их на рынок, в равных пропорциях от каждого производителя.

В то же время, ЕС уже заключил двустороннее соглашение о закупке с компанией по производству вакцин из Оксфорда Astra Zeneka. В этих условиях посольство Польши в Македонии обратилось к Филипче с предложением обеспечить необходимое количество ампул для этой балканской страны.

В настоящий момент эпидемиологическая ситуация в Македонии улучшается, однако осенью ожидается новая волна.

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