Вашингтон, , 04:51 — REGNUM Власти США больше не будут требовать обязательного участия Китая в нынешних переговорах с Россией по контролю над ядерными вооружениями, передаёт 20 августа американский портал Axios со ссылкой на спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли.

«Администрация (президента США Дональда) Трампа отказалась от своего требования того, чтобы Китай был вовлечен в какие бы то ни было ядерные переговоры», — сказал он.

Биллингсли добавил, что Вашингтон пойдёт другим путём, чтобы принудить Пекин к участию в разоружении. На первом этапе США планируют заключить политическое соглашение с Россией, а затем «оказать давление на Китай», чтобы тот присоединился к соответствующему договору.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал ситуацию с диалогом по ядерному разоружению между Россией и США самой крупной международной проблемой.

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