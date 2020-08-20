Вашингтон, , 20:09 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация внимательно следит за ситуацией с российским оппозиционным блогером Алексеем Навальным. Об этом Трамп заявил сегодня, 20 августа, общаясь с журналистами.

Дональд Трамп

Журналисты спросили Трампа, знает ли он, что у российского оппозиционного блогера Алексея Навального произошло резкое ухудшение состояния здоровья, а также поступают сообщения, что его якобы отравили.

«Мы следим за ситуацией», — ответил Трампа.

Напомним, что Навальный почувствовал себя плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Борт был посажен в Омске, где блогера госпитализировали. Врачи заявили, что, возможно, произошло отравление психодислептиком.

Стоит отметить, что Навальный в свое время обучался в Йельском университете по программе World Fellows — международная стипендиальная программа Йельского университета, направленная на построение сети новых мировых лидеров. Иными словами, Навального готовили в США как агента влияния.

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