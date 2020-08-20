Вильнюс, , 13:39 — REGNUM Встречу с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской провел глава правительства Литвы Саулюс Сквернялис. Он написал об этом 20 августа на своей странице в соцсети Facebook.

Светлана Тихановская и Саулюс Сквернялис (с) twitter Саулюса Сквернялиса @Skvernelis S

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В своем сообщении Сквернялис назвал Тихановскую «национальным лидером» Белоруссии и также рассказал, что в ходе данной встречи он обсудил с ней вопросы ее безопасности и пообещал экс-кандидату в белорусские президенты поддержку, так как, по словам главы правительства Латвии, его страна «всегда поддерживала людей, которые стремятся к свободе и демократии».

«Я заверил Светлану, что правительство вместе с партнерами в Польше, Латвии и Эстонии делает и будет делать все возможное для достижения цели свободных и справедливых выборов в Белоруссии и для того, чтобы ее дети могли как можно скорее обнять своего отца на свободе», — также написал на своей странице Сквернялис.

Также он отметил, что на встрече обсуждались вопросы о трудностях, с которыми Тихановская столкнулась во время выборной кампании в Белоруссии и огромная ответственность, возложенная на бывшего кандидата в президенты.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что Белоруссии нужны перемены, однако они не должны достигаться ценой гражданского противостояния или революций.