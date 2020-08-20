Нью-Дели, , 11:48 — REGNUM Дипломаты из Индии и Китая проведут 20 августа четвертый раунд переговоров по нормализации положения на линии фактического контроля в восточном Ладакхе. Об этом сообщает The Indian Express.

Отмечается, что переговоры пройдут на границе двух стран с участием секретарей министерств иностранных дел в рамках индийско-китайского «Рабочего механизма консультаций и координации».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая 2020 года на линии фактического контроля в Ладакхе между Китаем и Индией началось обострение военного конфликта. Своего пика оно достигло 15 июня, когда в результате инцидента погибли 20 индийских солдат.

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