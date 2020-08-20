Могадишо, , 10:17 — REGNUM В министерстве иностранных дел Сомали выразили недовольство в связи с решением Тайваня открыть дипломатическое представительство в самопровозглашенной республике Сомалиленд. Об этом передаёт кенийская газета Daily Nation со ссылкой на заявление министра иностранных дел Сомали Ахмеда Иссы Авада.

В своём заявлении Авад предупредил Тайвань об ответных мерах. Он также предостерег Тайвань от вмешательства в «единство и суверенитет Сомали».

«Федеральное правительство Сомали осуждает безрассудные попытки Тайваня посягнуть на суверенитет Федеративной Республики Сомали и нарушить ее территориальную целостность», — говорится в заявлении.

Он подчеркнул, что сомалийское правительство не против развития, к которому стремится любой регион Сомали, но предостерег Тайвань от обхода официальных каналов развития отношений, то есть через федеральное правительство Сомали.

«Федеральное правительство примет необходимые меры в соответствии с международным правом для защиты единства нации», — отметил министр.

Напомним, что Сомалиленд в одностороннем порядке провозгласил независимость от остальной части Сомали 18 мая 1991 года.

В начале июля, когда Тайвань объявил о своих отношениях с Сомалилендом, посольство Китая в Могадишо объявило, что Пекин является единственным представителем Китая за рубежом.

Китай рассматривает Тайвань как отколовшуюся провинцию. Однако Тайвань, возглавляемый президентом Цай Инвэнем, настаивает на том, что он является суверенным государством.

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