Москва, , 00:20 — REGNUM Российская Федерация договорилась с Сирийской Арабской Республикой о расширении российской авиабазы «Хмеймим» в сирийской провинции Латакия. Протокол к соглашению о размещении российских военныхопубликованна официальном интернет-портале правовой информации.

В документе сказано, что Россия и Сирия договорились о размещении медицинско-реабилитационного центра российской авиационной группы в провинции Латакия. Для этого планируется расширить территорию базы, а также передать в ее ведение часть акватории. Всего под расширение будет передано восемь гектаров.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин дал поручение провести переговоры о расширении российских военных баз в Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская военная база «Хмеймим» была развернута в Сирии в сентябре 2015 года, когда Россия по просьбе официального Дамаска напрямую вмешалась в сирийскую войну. Также Россия имела небольшой пункт материально-технического обеспечения ВМФ в сирийском городе Тартус, который был существенно расширен после 2015 года.