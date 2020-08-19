Москва, , 17:14 — REGNUM Решение ЕС не признавать итоги выборов президента Белоруссии было ожидаемым, но санкциями республику не напугать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 августа заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

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"Ожидаемое решение в контексте всех тех заявлений, которые мы слышали из европейских столиц в контексте ситуации в Белоруссии. Однако это заявление не про белорусов и мирный выход из кризиса, это как раз и есть, по сути, форма вмешательства извне и давления на суверенное государство», — заявил Слуцкий.

Он также указал на отсутствие наблюдателей за ходом голосования со стороны ЕС.

«Тем более я не помню, что кто-то из европейских наблюдателей присутствовал на выборах президента Белоруссии, чтобы выдвигать подобные выводы. Запад вовсю пытается применить украинско-венесуэльский сценарий в Белоруссии по продвижению своих собственных геополитических интересов», — отметил парламентарий.

Слуцкий считает, что угрозы санкциями бесполезны.

«Уверен, что угрозой санкций Белоруссию не испугать. Самое главное дать сейчас белорусам самим разобраться в ситуации в стране, разобраться с форматом государственного устройства и власти. Любые попытки навязывания так называемого посредничества (о котором просит только проигравшая сторона) могут обернуться прямым повторением украинских событий», — заявил глава комитета Госдумы.

Евросоюз не признает результаты президентских выборов, озвученные белорусскими властями, заявил глава Евросовета Шарль Мишель после экстренного саммита. Брюссель введет санкции против «значительного числа тех, кто ответственен за насилие в республике и фальсификацию на выборах», и не исключено, что в нем окажется Александр Лукашенко. Также анонсировано выделение 53 млн евро «для белорусского народа».