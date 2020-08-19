Минск, , 14:22 — REGNUM Заявления в некоторых белорусских СМИ о том, что в республике якобы находятся военные из других стран, опроверг президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он заявил об этом 19 августа на заседании Совета безопасности, его слова передает агентство БелТА.

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"Еще одна проблема — это фейки. Открытое вранье в интернете: иностранные войска в Белоруссии, техника из Российской Федерации в Белоруссии. Вы, наверное, уже это видели, когда эти фейки раскручиваются. Берут колонну военной техники — неизвестно когда, неизвестно чья, неизвестно на какой дороге, но надо сказать, что они с российской границы в Оршу двигаются», — сказал Лукашенко.

Кроме этого, он рассказал, что те, кто создавали эту фейковую новость, сами того не понимая, сняли колону белорусских БТР, которые двигались в сторону западной границы республики, когда было принято решение властей страны о дополнительных мерах по защите государственного суверенитета и независимости, а также государственной границы на Западе.

«Что касается иностранных войск, то сегодня ни одного человека из других государств в Беларуси нет», — заявил Лукашенко.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытки вмешательства в ситуацию в Белоруссии со стороны других государств имеют место и они являются недопустимыми.