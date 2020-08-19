Варшава, , 11:06 — REGNUM МИД Польши считает развертывание войск на западе Белоруссии психологической игрой белорусских властей. Об этом 19 августа заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире Польского радио.

Мобилизация Mil.ru

По его словам, приведение белорусских войск в боевую готовность не несет угрозы для польской безопасности. Пшидач считает, что подобная риторика Александра Лукашенко призвана внести страх в общественный диалог.

Подобные действия должны сплотить общество вокруг действующего президента Белоруссии, считает замминистра. «И мы на это так смотрим. Как на внутреннюю белорусскую психологическую игру, а не внешнюю угрозу», — добавил Пшидач.

Напомним, 19 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о приведении в боевую готовность группировки войск на западной границе республики.

Читайте ранее в этом сюжете: Польша объявила о приёме желающих покинуть свою страну белорусов