Скопье, , 02:28 — REGNUM Лидеры Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) и Демократического союза за интеграцию (одной из политических партий, представляющих интересы албанцев в Македонии) Зоран Заев и Али Ахмети 18 августа подписали коалиционное соглашение.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, после встречи с Ахмети Заев заявил, что девизом нового правительства станет «лучшая жизнь для всех».

Итак, на ближайшие четыре года премьер-министром Северной Македонии останется Зоран Заев. Спикером парламента страны по-прежнему будет албанец Талят Джафери.

Уже известно, что в новом правительстве Македонии три поста будут принадлежать албанцам. Полный состав кабинета министров станет известен уже 19 августа.

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