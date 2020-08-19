Москва, , 01:29 — REGNUM Российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в ближайшее время поэтапно переоснастят все ракетные полки новейшими комплексами «Ярс», «Сармат» и «Авангард». Об этом сообщил журналистам командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

По словам командующего, на сегодняшний день доля современных ракетных комплексов, составляющая 76%, к концу 2020 года будет доведена до 81%.

Каракаев уточнил, что идет активное переоснащение группировки РВСН ракетными комплексами «Ярс». Кроме того, идет подготовка к лётным испытаниям нового ракетного комплекса с ракетой «Сармат».

«В ближайшее время планируется поэтапно переоснастить все ракетные соединения на новые ракетные комплексы «Ярс», «Авангард» и «Сармат», — сказал генерал.