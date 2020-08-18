Таллин, , 21:30 — REGNUM По инициативе Эстонии и США Совет Безопасности ООН обсудил ситуацию, сложившуюся в Белоруссии, сообщает 18 августа пресс-служба МИД Эстонии.

«Сегодня, 18 августа, по инициативе Эстонии и США в Совете Безопасности ООН был рассмотрен вопрос о ситуации в Белоруссии и ее воздействии на мир и безопасность в Европе», — цитирует Интерфакс сообщение пресс-службы МИД Эстонии.

В ходе обсуждения глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу получил слово и выразил глубокую озабоченность чрезмерным применением силы властями Белоруссии в отношении протестующих и призвал Совбез обращать больше внимания на эту ситуацию.

Рейнсалу заявил, что в Белоруссии «итоги выборов фальсифицированы, независимых наблюдателей на них не было». На основании чего он сделал такие глубокие выводы, глава МИД Эстонии не указал.

«Эстония продолжит внимательно наблюдать за происходящим в Белоруссии и при необходимости различными и самыми подходящими способами будет поддерживать внимание Совета Безопасности», — пообещал Рейнсалу.

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