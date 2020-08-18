Нур-Султан, , 15:34 — REGNUM Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал членов правящей партии «Нур Отан» («Свет Отечества») принять активное участие в масштабных внутрипартийных выборах, сообщает агентство «Казинформ».

"Это и есть реальный социальный лифт, конкурентный отбор, поиск свежих идей и проектов», — сказал Назарбаев. По его словам, подобный масштабный праймериз проводится впервые.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня первый заместитель председателя партии «Нкр Отан» Бауыржан Байбек заявил, что праймериз правящей партии пройдет с 17 августа по 3 октября 2020 года.

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