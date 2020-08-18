Минск, , 14:51 — REGNUM С призывом к медикам Белоруссии выражать свою гражданскую позицию дополнительным объемом работ, а не забастовкой, обратился глава минздрава страны Владимир Караник в своем открытом письме, которое 18 августа обнародовано на сайте белорусского минздрава.

«Есть то, что совсем не укладывается в голове, — это призывы ограничить работу амбулаторно-поликлинического звена, как по времени, так и по объёму и составу, а также прекратить оказание плановой медицинской помощи в стационарах», — написал в своем сообщении Караник.

Также он напомнил, что из-за пандемии коронавируса в республике было ограничено оказание хирургической помощи и отменены диспансерные обследования, из-за чего накопилось много таких пациентов.

Кроме этого, он указал, что на фоне вероятной второй волны коронавирусной инфекции сроки прививочной компании от гриппа сместились на середину сентября и в результате всего этого у здравоохранения республики накопился значительный объём работы, который надо сделать именно в этот, эпидемиологически «светлый промежуток».

«Мы рискуем сотнями и тысячами человеческих жизней! У меня нет слов, чтобы дать четкое определение таким призывам. И, что самое обидное, распространяются эти призывы по сути анонимно, подло скрываясь под подписями: белорусские медики, врачи г. Минска и т.д. То есть люди понимают, что подписать такое — это взять на себя ответственность за смерть пациентов, поэтому не подписывают, но всё равно призывают», — отметил Караник.

Караник. «Уважаемые коллеги, всем необходимо умерить эмоции и вспомнить, что безусловное оказание медицинской помощи всем нуждающимся — это постулат, который не обсуждается и не ставится под сомнение, от слова — совсем! В свободное от работы время вы вправе выражать свою гражданскую позицию, хотя, может быть, было бы более правильным выразить её не выходом на улицы, а дополнительным объёмом работ на благо наших граждан, как пострадавших в ходе уличных акций, так и просто ожидающих оказания плановой медицинской помощи?»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минздрава Белоруссии Владимир Караник заявил в своем открытом письме, что в моргах медицинских учреждений Белоруссии нет непознанных тел.