Стокгольм, , 14:40 — REGNUM В настоящее время из восьми партий в Риксдаге «Шведские демократы» являются единственной партией, которая выступает за введение масочного режима на территории страны. Об этом 18 августа сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

В то же время в правительстве, возглавляемом «Социал-демократами», считают, что политики не должны вмешиваться в этот вопрос.

Напомним, что Агентство общественного здравоохранения Швеции не обратилось к гражданам с рекомендацией носить маски в общественных местах. По мнению государственного эпидемиолога Андерса Тегнелла, «соблюдение дистанции гораздо важнее ношения масок».

В то же время Всемирная организация здравоохранения призывает использовать средства индивидуальной защиты полости рта и органов дыхания в общественных местах, где люди не могут держаться на расстоянии друг от друга.

«Эта рекомендация применима ко многим другим странам, и мы должны поступить так же и в нашей стране», — заявил лидер «Шведских демократов» Джимми Окессон.

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