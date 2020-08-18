Малабо, , 09:52 — REGNUM Премьер-министр и правительство Экваториальной Гвинеи подали прошение об отставке президенту Теодоро Обиангу, который заявил, что они «не сделали достаточно», чтобы помочь стране во время кризиса. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление властей.

«Глава государства выразил сожаление по поводу того, что уходящее правительство не выполнило своих политических задач, что, несомненно, привело к этой кризисной ситуации», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Ожидается, что в ближайшее время будут объявлены члены нового правительства, сказал Туту Аликанте, глава EG Justice, базирующейся в США организации по защите прав человека и верховенства закона в Экваториальной Гвинее.

Спекуляции по поводу состояния здоровья Обианга в последние недели вызвали ожидания, что «кабинет министров может быть перестроен», чтобы включить тех, кто больше поддерживает его сына, вице-президента Теодорина Обианга, сказал Аликанте.

«Они собирались постепенно продвигаться к правительству и кабинету министров, которые не будет препятствовать полному принятия Теодорином руководящих ролей», — сказал он по телефону.

Связаться с администрацией президента для получения комментариев не удалось.

Младший Обианг был осужден за растрату во Франции в октябре 2017 года во время заочного судебного процесса. Суд постановил конфисковать его активы на сумму более 100 миллионов евро. Ранее швейцарские прокуроры конфисковали его коллекцию суперкаров в рамках сделки, завершающей расследование отмывания денег. В сентябре прошлого года на аукционе эти машины стоили почти 27 миллионов долларов США.